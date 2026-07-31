سفير إيران ورئيس مونتينيغرو يؤكدان على تطوير العلاقات الثنائية

طهران/ارنا- أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مونتينيغرو، خلال لقائه برئيس هذا البلد، عزم إيران على تطوير وتعزيز العلاقات مع جميع الدول المهتمة، انطلاقاً من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وناقش السفير الإيراني، محمد صادق فضلي، يوم الخميس بعد تقديمه أوراق اعتماده إلى رئيس مونتينيغرو، ياكوف ميلاتوفيتش، سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية.

وفي هذا اللقاء، نقل السفير الإيراني تحيات الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مؤكداً على العلاقات الواضحة والشفافة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومونتينيغرو، متمنياً لشعب وحكومة ومونتينيغرو التوفيق والنجاح على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأشار فضلي أيضًا إلى ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، وتوسيع نطاقها في المجالات الثقافية والتجارية، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون المشترك في هذه المجالات.

كما أكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير وتعزيز العلاقات مع جميع الدول المهتمة، انطلاقًا من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ويُعدّ وضع البحارة المونتينيغريين الأربعة محورًا رئيسيًا للمحادثات بين السفير الإيراني ورئيس مونتينيغرو.

وفي هذا السياق، نشرت إذاعة وتلفزيون مونتينيغرو تقريرًا عن لقاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الرئيس ميلاتوفيتش، الذي رحّب بالسفير وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة، معربًا عن ثقته بأن هذه المهمة ستساهم في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وقد حظي وضع البحارة المونتينيغريين الأربعة على متن سفينة "فرانشيسكا" التابعة لشركة "إم إس سي" باهتمام خاص خلال اللقاء مع السفير الإيراني، حيث من المتوقع إجلاؤهم وعودتهم إلى بلادهم في الأيام القادمة.