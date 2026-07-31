بقائي: تشييع جثمان الشهيد كاظمي هو بمنزلة تأدية التحية لبطل ظل عند عهده مع الوطن لآخر لحظة

طهران/ارنا – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي ان تشييع جثمان الطيار شهيد ايران، هو بمنزلة تادية التحية لبطل ظل حتى اخر لحظة وفيا للوطن وان عيون شعب، ما زالت تنتظر الشهداء الثلاثة الاخرين لتلك الطلعتين الجويتين في 2 اذار /مارس الماضي.

وكتب بقائي يوم الخميس في منشور على منصة "اكس" بمناسبة عودة الجثمان الطاهر للطيار "مجيد كاظمي" الى الوطن والذي كان قد استشهد يوم 2 اذار/مارس الماضي خلال عملية قتالية للدفاع عن الوطن الاسلامي امام العدوان العسكري الامريكي – الصهيوني: ان الطيارين البارعين للقوات الجوية للجيش، هم ممن يكملون المهمة، حتى أن لم يعودوا هم الى البيت.

واضاف بقائي ان عيون شعب، ما زالت تنتظر الشهداء الثلاثة الاخرين لتلك الطلعتين الجويتين في 2 اذار /مارس الماضي. اولئك الذين ما تزال السماء امينة لاسمائهم، وظلال اجنحة طيرانهم تشكل كابوسا للعدو. التحية لجميع الذين ضحوا بارواحهم من اجل عزة ايران وشموخها.