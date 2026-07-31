انفجارات عنيفة في مقرات زمر انفصالية معادية لايران في إقليم كردستان العراق

طهران/ارنا- أفادت مصادر إخبارية بوقوع انفجارات عنيفة في مقرات زمر انفصالية كردية معادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل، بإقليم كردستان العراق.

وافادت قناة صابرين الإخبارية، فجر الجمعة، بسماع دوي انفجارات في أربيل، استهدفت مقرات زمر انفصالية كردية معادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مدعومة من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

كما أفادت شبكة الغدير العراقية باستهداف مقرات زمر انفصالية كردية معادية لإيران، مدعومة من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، في أربيل، شمال العراق.

وفي صباح الخميس، أفادت وسائل إعلام عراقية أيضاً بسماع دوي انفجارات في أربيل، وأعلنت أنه عقب سماع دوي الانفجارات، تصاعدت أعمدة من اللهب والدخان في سماء منطقة القسري بأربيل.