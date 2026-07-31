أكثر من مليون و231 ألف زائر للأربعين عبروا حدود خوزستان

طهران/ارنا – أعلن المدير العام للطرق والنقل البري في محافظة خوزستان ( جنوب غربي البلاد) "یزدان خسروي" عن تسجيل عبور مليون و231 ألفا و874 زائرا للأربعين عبر منفذي جذابة وشلمجة الحدوديين، مؤكدا استمرار تقديم الخدمات للزائرين في المنافذ الحدودية بالمحافظة بكامل الجاهزية.

وصرح "خسروي" للصحفيين الجمعة، وضمن اشارته إلى أحدث إحصاءات حركة زوار أربعينية الإمام الحسين (ع)، قال: إن إجمالي عدد المسافرين المسجلين عبر المنافذ الحدودية في المحافظة بلغ، منذ 16 تموز/يوليو وحتى نهاية يوم 30 تموز/يوليو، مليونا و231 ألفا و874 شخصا.

وأضاف أنه خلال هذه الفترة تم تسجيل دخول 318 ألفًا و16 زائرًا إيرانيًا، وخروج 788 ألفًا و605 زائرين إيرانيين، ودخول 31 ألفًا و713 من الرعايا الأجانب، وخروج 93 ألفًا و540 من الرعايا الأجانب عبر حدود محافظة خوزستان(جنوب غربي البلاد).

وأشار إلى أن جميع الإمكانات والقوى التابعة لمنظمة صيانة الطرق جرى حشدها لتقديم الخدمات للزائرين على المحاور المؤدية إلى المنافذ الحدودية وفي المنافذ نفسها، موضحًا أن حركة عبور الزائرين تخضع للمتابعة المستمرة، فيما تقدّم الخدمات اللازمة لتسهيل رحلات الأربعين.

ودعا المدير العام للطرق والنقل البري في محافظة خوزستان ( جنوب غربي البلاد) الزائرين إلى الاطلاع، قبل الشروع في السفر، على آخر أوضاع الطرق والمنافذ الحدودية والإمكانات المتوفرة على الطرق عبر المنظومة الشاملة (141)، والتخطيط المناسب للرحلة بما يضمن سفرًا آمنًا وانسيابيًا.

وذكرت إرنا أن منفذي شلمجة وجذابة في محافظة خوزستان يعدّان أهم المعابر البرية لعبور زوار الأربعين، ومع اقتراب أربعينية الإمام الحسين (ع) تشهد حركة دخول وخروج الزائرين عبر هذين المنفذين ارتفاعًا يوميًا.

ويعد منفذ شلمجة أحد أهم المعابر الرسمية بين إيران والعراق في محافظة خوزستان، ومن أبرز منافذ عبور زوار الأربعين، ويقع على بُعد نحو 145 كيلومترا من مدينة أهواز.

كما يعدّ منفذ جذابة أحد المعابر المهمة في خوزستان على الحدود الإيرانية العراقية، ويستقبل سنويًا أعدادًا كبيرة من زوار الأربعين، ويقع على بُعد نحو 142 كيلومترًا من مدينة الأهواز عبر أقصر مسار.