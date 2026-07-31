استشهاد اثنين من رجال الأمن في "إيرانشهر"

طهران / مهر: أطلق مسلحين كانوا على متن ثلاث سيارات، النار باتجاه رجال الأمن في أحد الحواجز الأمنية بمدينة إيرانشهر في سيستان وبلوشستان، مما أدى إلى استشهاد اثنين منهم.

وعن مركز إعلام شرطة سيستان وبلوشستان قوله: "قبل ساعات، أطلق مسلحون كانوا على متن ثلاث سيارات، النار باتجاه رجال الأمن في أحد الحواجز الأمنية بمدينة إيرانشهر، الذين كانوا يقومون بتأمين النظام والأمن، مما أدى إلى استشهاد الرقيب أول 'ميثم كرمي'" والمساعد أول "مهران سالارزاده".

وأضافت الشرطة أن "الخارجين عن القانون المسلحين يطاردهم رجال الشرطة، وتجري حالياً خطة أمنية – شرطية في المنطقة المحيطة".