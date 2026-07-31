وزير الخارجية: الجفاف في جنوب غرب آسيا فرصة لتعزيز التعاون مع دول الجوار

مشهد/إرنا- أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الجفاف الذي يواجه منطقة جنوب غرب آسيا يمكن أن يتحول إلى فرصة لتعزيز التعاون مع دول الجوار.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية خلال زيارة قام بها صباح یوم الجمعة، إلى مركز إدارة ومراقبة شركة المياه والصرف الصحي في مدينة مشهد المقدسة(شرق البلاد).

وقال عراقجي خلال هذه الزيارة: وفقا للتوقعات المناخية في المنطقة، يواجه جنوب غرب آسيا حالة من الجفاف. ويمكننا، إلى جانب إدارة تأمين المياه واستهلاكها، تحويل هذا الأمر إلى موضوع للتعاون مع جيراننا.

وكان المدير التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في مشهد المقدسة، قد قدم في مستهل الزيارة شرحا حول مجموعة الإجراءات التي نفذت خلال السنوات الأخيرة بهدف تأمين المياه وإدارة استهلاكها في مدينة مشهد الكبرى في ظل ظروف الجفاف المستمر.