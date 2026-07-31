تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو

موسكو / وكالات: أظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تسارع إلى 2.9% خلال يوليو 2026 متطابقا مع توقعات الأسواق، في ظل التوترات الجيوسياسية وانعكاساتها على أسعار الطاقة.

وجاء هذا الارتفاع من مستوى 2.8% المسجل في يونيو الماضي، ليظل التضخم أعلى بكثير من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وأرجعت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" هذا التسارع بشكل أساسي إلى قفزة جديدة في أسعار الطاقة، حيث ارتفع تضخم الطاقة إلى 10% مقارنة بـ 8.5% في الشهر السابق، على خلفية تصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

كما صعد تضخم الخدمات إلى 3.3% مقابل 3.2%، وارتفع تضخم السلع الصناعية غير الطاقة إلى 0.9% من 0.7%.

في المقابل، سجلت أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ تراجعا نسبيا إلى 1.2% مقابل 1.5% في يونيو 2026، مما خفف جزئيا من الضغوط التضخمية، بينما بلغ التضخم الأساسي (المستبعد للطاقة والمواد الغذائية) 2.5% مقابل 2.4% في الشهر السابق، مما يشير إلى استمرار ضغوط التضخم الجوهرية في الاقتصاد الأوروبي.

وعلى صعيد الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو، تباينت معدلات التضخم حيث سجلت ألمانيا 2.8% مقابل 2.4%، وفرنسا 2.4% مقابل 2%، وإسبانيا 3.8% مقابل 3.6%، وهولندا 2.9% مقابل 2.5%، في حين شهدت إيطاليا انخفاضا طفيفا إلى 2.9% مقابل 3%.