ايران وجمهورية اذربيجان توقعان مذكرة تفاهم جمركية

طهران/ارنا – وقع رئيسا جمارك ايران وجمهورية اذربيجان مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون الجمركي واتفقا على تبسيط التجارة والترانزيت.

ووُقعت مذكرة التفاهم في منطقة بيله سوار الحدودية العازلة.

هذا ووقع المذكرة كل من مساعد وزير الاقتصاد رئيس الجمارك الايرانية فرود عسكري ورئيس لجنة العوائد الحكومية بجمهورية اذربيجان شاهين باقراوف.

وجرى خلال اللقاء دراسة العوائق والمشاكل المتعلقة بتسهيل وتوسيع التجارة والترانزيت بين البلدين وقدمت خطط جديدة لتذليل هذه العقبات.