إيران وأرمينيا تؤكدان على تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة

طهران/ارنا- أكد نائب وزير الخارجية الايرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية ووزير خارجية جمهورية أرمينيا على تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة.

والتقى حميد قنبري، نائب وزير الخارجية الايرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية ، خلال زيارته إلى يريفان مع أرارات ميرزويان، وزير خارجية جمهورية أرمينيا، واجرى معه محادثات.

وفي هذا اللقاء، نقل نائب وزير الخارجية الايرانية تحيات وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، وشكر الوفد رفيع المستوى من جمهورية أرمينيا، برئاسة نيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، على الحضور في مراسم وداع وتأبين قائد الثورة الإسلامية الامام الخامنئي الشهيد.

وأكد أرارات ميرزويان، وزير خارجية جمهورية أرمينيا، على أهمية العلاقات المتميزة بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أرمينيا، وعلى ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين.

كما استعرض الجانبان بعض المشاريع الجارية بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أرمينيا، وأكدا على ضرورة تسريع تنفيذها، وناقشا وتبادلا وجهات النظر حول الخطط المستقبلية لتطوير العلاقات الثنائية.