إيران تنضم إلى الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي

طهران/ارنا- وقع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الصين "عبد الرضا رحماني فضلي"، ممثلا عن الحكومة الإيرانية، وثيقة تأسيس المنظمة العالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي (WAICO)، لتصبح إيران بذلك من بين الدول المؤسسة لهذه المنظمة الدولية المستحدثة.

وعقب توقيع الوثيقة، شدد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى جمهورية الصين الشعبية، خلال لقائه نائب وزير الخارجية الصيني "ليو بين"، أهمية التعاون متعدد الأطراف في رسم مستقبل التقنيات المتقدمة، معربا عن استعداد إيران للمشاركة الفاعلة في مسار التطوير العلمي والبحثي والتطبيقي للذكاء الاصطناعي، وكذلك في إنشاء آليات دولية تضمن الاستخدام العادل لهذه التكنولوجيا.

وأكد السفير الإيراني في بكين أن "انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى هذه المبادرة الدولية، ووجودها ضمن الدول المؤسسة، يجسد نهجها القائم على المشاركة البنّاءة في مجال التقنيات الحديثة، والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة ودفع عجلة تقدم المجتمعات".

يُذكر أن المنظمة العالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي (WAICO) تأسست في 16 يوليو/تموز 2026، بمبادرة من الصين، على هامش "المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2026" الذي استضافته مدينة شنغهاي.

ووفقا لوثيقة التأسيس، تُعد المنظمة هيئة حكومية دولية مستقلة، يقع مقرها في مدينة شنغهاي، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، وترسيخ الحوكمة العالمية لهذه التكنولوجيا، وضمان تطويرها بصورة سليمة وآمنة وعادلة.