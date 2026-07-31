القنصل العام العراقي: التجارة بين طهران وبغداد تنتعش كثيرا مع ربط السكك الحديدية

ايلام/ارنا- قال القنصل العام العراقي في كرمانشاه سعدون الساعدي الخميس ان حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق سيزداد بشكل لافت مع ربط السكك الحديدية بين البلدين.

واضاف الساعدي خلال لقائه محافظ ايلام (غرب) عند معبر مهران الحدودي ان محافظة ايلام تحظى باهمية بالغة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران والعراق وذلك نظرا لامتلاكها اطول حدود مشتركة.

واكد ان العراق يولي اهمية متساوية لجميع المحافظات الايرانية في غرب البلاد بما فيها ايلام وكرمانشاه وهمدان وكردستان موضحا ان مهمة القنصلية العامة العراقية في كرمانشاه تغطي جميع هذه المحافظات.

واشار الساعدي الى مشروع الربط السككي بين ايران والعراق قائلا ان كرمانشاه انتخبت كحلقة لربط السكك الحديدية بين البلدين، وهذا المشروع بوصفه ممرا للترانزيت يمكن في المستقبل أن يربط ايران عن طريق العراق بكل من تركيا والكويت وموانئ جنوب الخليج الفارسي وتسهيل وصول ايران الى الاسواق الاوروبية.

وزار القنصل العام العراقي في كرمانشاه، ايلام بهدف تفقد منفذ مهران الحدودي المنفذ الاكثر تنقلا خلال مسيرة الاربعين وكذلك لقاء محافظ ايلام.