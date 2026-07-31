روسيا تستهدف سفينة تحمل شحنة عسكرية قرب أوديسا الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، بأن القوات الروسية تواصل استهداف الموانئ والسفن التي تعمل لمصلحة أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في مساء يوم الخميس 30 يوليو (تموز الجاري)، واصلت القوات المسلحة الروسية شن هجمات بأسلحة دقيقة تطلق من الجو ومركبات جوية مسيرة على البنية التحتية للموانئ في أوكرانيا، والسفن البحرية المشاركة في مصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

واستهدفت القوات الروسية خزانات الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء أوديسا. كذلك، استهدفت سفينة كانت تنقل معدات عسكرية إلى أحد الموانئ الأوكرانية عند عبورها مياه البحر جنوب أوديسا.