المحكمة العليا البريطانية تنظر في استئناف ضد حظر "فلسطين أكشن"

قالت المحكمة العليا في بريطانيا إنها ستنظر في استئناف ضد حكم قضى بقانونية قرار حظر حركة "فلسطين أكشن"، وتصنيفها منظمة "إرهابية".

وكانت محكمة الاستئناف البريطانية قد أيدت، في حزيران/ يونيو الماضي، قرار حظر مجموعة "فلسطين أكشن" (Palestine Action)، المعروفة بتنظيم احتجاجات ضد الشركات المتعاملة مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن تصنيفها ضمن قائمة المنظمات المحظورة تم وفق الأطر القانونية المعتمدة، وذلك بعدما كانت المحكمة العليا في لندن قد رأت، في شباط/ فبراير الماضي، أن الحظر يشكل تدخلاً غير قانوني في حرية التعبير.

وأظهر الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا البريطانية أن هدى عموري، المؤسسة المشاركة لحركة "فلسطين أكشن"، حصلت أمس الأربعاء على إذن للطعن في قرار محكمة الاستئناف.