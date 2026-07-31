"بلومبرغ": نقص مخزون الصواريخ يدفع البنتاغون لطلب المساعدة

كشفت وكالة بلومبرغ أن "البنتاغون" يسعى للحصول على 18.2 مليار دولار من أموال الحرب على إيران لشراء صواريخ اعتراضية.

وأشارت الوكالة إلى أن طلب "البنتاغون" البالغ 67 مليار دولار للتمويل الطارئ يشمل 18.2 مليار دولار لتعويض استنزاف صواريخ "باتريوت" الأكثر تطوراً في الولايات المتحدة، و"توماهوك" التابعة للبحرية، و"ثاد" الاعتراضي عالي الارتفاع التابع للجيش.

ويتضمن الطلب تمويلاً لشراء صواريخ عديدة بتكلفة تتمثل بـ 5.75 مليار دولار لصواريخ "ثاد" الاعتراضية من شركة "لوكهيد مارتن" و5.57 مليار دولار لنماذج إضافية من صواريخ "باتريوت" المحسّنة من شركة "لوكهيد مارتن"، وغيرها.