مسيرات اليمن تؤكد الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، في ميدان السبعين، إلى جانب ساحات المحافظات، خروجاً مليونياً حاشداً في مسيرات تحت شعار "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد".

وأكد البيان الصادر عن المسيرات، التجديد الكامل والتفويض المطلق لقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، لاتخاذ كل القرارات المناسبة لرفع الحصار والظلم عن الشعب اليمني واستعادة ثرواته وسيادته. كما أكّد البيان تأييده ودعمه لعمليات القوات المسلحة، مشدداً على الاستمرار في فرض معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" ضد السعودية.

وبارك البيان "فرض الحصار البحري على العدو السعودي رداً بالمثل حتى رفع الحصار واستهداف السفن المخالفة لقرار حظر الملاحة"، إضافةً إلى الإشادة بالردود القوية للقوات المسلحة على التصعيد السعودي واستهدافه للحديدة واختراق طيرانه المسيّر للسيادة اليمنية.