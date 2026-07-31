الذهب يتجه نحو أول مكاسب شهرية في 5 أشهر

موسكو/ وكالات: تتجه أسعار الذهب يوم الجمعة لتحقيق أول مكاسب شهرية في خمسة أشهر مدعومة بعمليات الشراء، حيث جرى تداوله عند مستويات مغرية بلغت 4000 دولار للأونصة.

وبحلول الساعة 11:32 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر المقبل (Comex) بنسبة 1.01% إلى 4118.60 دولار للأونصة.

فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.14% إلى 4056.80 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وقال محلل الأسواق لدى ​"كيه سي إم تريد" تيم ووترر: "يميل الذهب إلى التراجع قليلا اليوم وسط عمليات جني أرباح ​وارتداد معتدل للدولار، بعد مكاسب المعدن أمس وتراجع العملة الأمريكية".

وارتفع الدولار بنحو 0.3% بعدما تراجع 2.4% أمس الخميس مسجلا أكبر تراجع يومي منذ يناير ​2023. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة السلع ​المقومة بالعملة الأمريكية على المشترين الأجانب.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ‌دون ⁠تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية يوم الأربعاء، وقدم رئيسه كيفن وورش إشارات محدودة بشأن الخطوة المقبلة للبنك المركزي.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمؤسسة "سي إم إي" فإن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 65% رفع الفائدة في سبتمبر 2026. ورغم أن الذهب أداة ​تحوط تقليدية ⁠ضد التضخم، فارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنه لا يدر عائدا.