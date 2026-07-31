فريتز وموسيتي إلى ربع نهائي واشنطن بعد انتصارات صعبة

واصل الأميركي ​تايلور فريتز​ والإيطالي ​لورينزو موسيتي​ مشوارهما في بطولة واشنطن المفتوحة، بعدما حجزا مقعديهما في الدور ربع النهائي.

فريتز تفوق على البولندي كميل مايشاك بمجموعتين دون رد 6-3 و6-4، معتمداً على قوة إرساله بعدما سجل 14 إرسالاً ساحقاً وخسر سبع نقاط فقط على إرساله.

وسيواجه فريتز في الدور المقبل مواطنه أليكس ميشيلسن الفائز على الفرنسي أدريان مانارينو بنتيجة 6-4 و 7-6 .

من جهته، احتاج موسيتي إلى ثلاث مجموعات لتجاوز الأسترالي ألكسندر فوكيتش بنتيجة 6-3 و5-7 و6-3، في مواجهة أظهر خلالها صلابة بدنية بعد فترة من المعاناة مع الإصابات. ويسعى اللاعب الإيطالي لمواصلة عودته القوية واستعادة مكانته بين نخبة التنس العالمي.

وضرب موسيتي موعدا في ربع النهائي مع الإسباني الشاب رافا جودار المتاهل بعد فوزه على الياباني المخضرم كي نيشيكوري بنتيجة 6-3 و 6-2 .