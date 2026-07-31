ديوكوفيتش يعود إلى بطولة سينسيناتي بعد غياب ثلاثة أعوام

أعلن النجم الصربي ​نوفاك ديوكوفيتش​ عودته إلى منافسات بطولة ​سينسيناتي​ للأساتذة، المقررة بين 13 و 23 آب، وذلك للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب عام 2023. ويأتي قرار المشاركة بعد نحو شهر من خروجه من نصف نهائي بطولة ويمبلدون أمام الإيطالي ​يانيك سينر​.

وأعرب ديوكوفيتش، المصنف الخامس عالمياً، عن سعادته بالعودة، مؤكداً أنه يتطلع للعب مجدداً أمام الجماهير واستعادة أجواء البطولة التي شهدت إحدى أفضل نهائياته في بطولات الأساتذة.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة نخبة من أبرز نجوم ال​تنس​، قبل انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، حيث يسعى الصربي لإحراز لقبه الكبير الخامس والعشرين في مسيرته.