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رمز الخبر: 227638
تأريخ النشر : 2026July31 - 19:42
سرویس کیهان عربی » اخبار
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ديوكوفيتش يعود إلى بطولة سينسيناتي بعد غياب ثلاثة أعوام

أعلن النجم الصربينوفاك ديوكوفيتشعودته إلى منافسات بطولةسينسيناتيللأساتذة، المقررة بين 13 و 23 آب، وذلك للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب عام 2023. ويأتي قرار المشاركة بعد نحو شهر من خروجه من نصف نهائي بطولة ويمبلدون أمام الإيطالييانيك سينر​.

وأعرب ديوكوفيتش، المصنف الخامس عالمياً، عن سعادته بالعودة، مؤكداً أنه يتطلع للعب مجدداً أمام الجماهير واستعادة أجواء البطولة التي شهدت إحدى أفضل نهائياته في بطولات الأساتذة.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة نخبة من أبرز نجوم التنس، قبل انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، حيث يسعى الصربي لإحراز لقبه الكبير الخامس والعشرين في مسيرته.

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