كاسيميرو: اللعب إلى جانب ميسي حلم مختلف

أشاد النجم البرازيلي ​كاسيميرو​ بزميله الجديد في إنتر ميامي الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​، واصفا إياه بأنه "اسطورة كرة القدم"، مؤكدا أن اللعب إلى جانبه سيكون مختلفا عن سنوات مواجهته خلال مباريات الكلاسيكو بين ​ريال​ مدريد و​برشلونة​.

وقال كاسيميرو خلال تقديمه لاعبا جديدا في صفوف إنتر ميامي: "أنا هنا لمساعدة ميسي والفريق. أريد الاستمتاع باللعب إلى جانبه ومساعدته على تحقيق الانتصارات. إنه أحد آساطير كرة القدم.

وأضاف أن إيقاف ميسي كان دائما مهمة مستحيلة بالنسبة إليه، مشيرا إلى أنه احتاج طوال مواجهاته السابقة معه إلى مساعدة زملائه، وأنه أدرك بعد أول حصتين تدريبيتين معه مدى صعوبة إيقافه.