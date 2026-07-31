تشيلسي يتلقى غرامة مالية وعقوبة انتقالات مع وقف التنفيذ

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين باوند على ​تشيلسي​، إلى جانب عقوبة منع من تسجيل اللاعبين لفترتي انتقال، لكنها ستظل معلقة ما لم يرتكب النادي مخالفات جديدة.

وجاء القرار بعد اعتراف تشيلسي بارتكاب 74 مخالفة تتعلق بلوائح وكلاء اللاعبين والوسطاء والاستثمار الخارجي في عقود اللاعبين. وكانت لجنة مستقلة قد فرضت أيضاً خصم ست نقاط، قبل أن ينجح النادي في إلغاء هذه العقوبة عبر الاستئناف.

وأكّد تشيلسي في بيان رسمي أن القضية أغلقت نهائياً، مشيراً إلى أنه تعاون بشفافية مع الجهات المختصة منذ الإبلاغ الذاتي عن المخالفات عام 2022، منهياً جميع الإجراءات التنظيمية بحقه.