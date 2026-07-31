ريال مدريد يوافق على اعارة ماستانتونو لتطوير موهبته

وافق نادي ​ريال مدريد​ الاسباني رسمياً على إعارة لاعبه الأرجنتيني الشاب ​فرانكو ماستانتونو​، في خطوة تهدف إلى منحه فرصة المشاركة بانتظام واكتساب المزيد من الخبرة.

وأكَّدَت التقارير أن النادي الملكي لا يفكر في بيع اللاعب نهائياً، إذ لا يزال يثق بإمكاناته ويعتبره جزءاً من مشروعه المستقبلي. كما استبعد الجهاز الفني ماستانتونو من قائمة المباراة المقبلة، تمهيداً لإتمام إجراءات الإعارة.

ويفضل ريال مدريد انتقال صاحب الـ18 عاماً إلى أحد الأندية الأوروبية، رافضاً فكرة عودته إلى ريفر بليت، من أجل مواصلة تأقلمه مع أجواء كرة القدم الأوروبية، بينما لم يُحسم بعد اسم النادي الذي سينضم إليه خلال الموسم المقبل.