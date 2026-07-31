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رمز الخبر: 227635
تأريخ النشر : 2026July31 - 19:39
سرویس کیهان عربی » اخبار
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ريال مدريد يوافق على اعارة ماستانتونو لتطوير موهبته

وافق ناديريال مدريدالاسباني رسمياً على إعارة لاعبه الأرجنتيني الشابفرانكو ماستانتونو، في خطوة تهدف إلى منحه فرصة المشاركة بانتظام واكتساب المزيد من الخبرة.

وأكَّدَت التقارير أن النادي الملكي لا يفكر في بيع اللاعب نهائياً، إذ لا يزال يثق بإمكاناته ويعتبره جزءاً من مشروعه المستقبلي. كما استبعد الجهاز الفني ماستانتونو من قائمة المباراة المقبلة، تمهيداً لإتمام إجراءات الإعارة.

ويفضل ريال مدريد انتقال صاحب الـ18 عاماً إلى أحد الأندية الأوروبية، رافضاً فكرة عودته إلى ريفر بليت، من أجل مواصلة تأقلمه مع أجواء كرة القدم الأوروبية، بينما لم يُحسم بعد اسم النادي الذي سينضم إليه خلال الموسم المقبل.

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