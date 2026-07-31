كانافارو: كنا نقلّد باريزي على أرض الملعب

نعى قائد المنتخب الإيطالي السابق ​فابيو كانافارو​ أسطورة ميلان ​فرانكو باريزي​ برسالة مؤثرة، عقب وفاته عن عمر ناهز 66 عامًا.

وكتب كانافارو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي:

"عزيزي فرانكو، شكرًا لأنك كنت قدوةً لجيلنا. نحن المدافعين الشباب كنا جميعًا نقلّدك، حتى إننا كنا نرفع أيدينا طلبًا للتسلل أحيانًا رغم أن المهاجم لم يكن متسللًا، فقط لأننا كنا نشعر للحظة أننا باريزي."

وأضاف: "كنت شخصًا رائعًا، ورمزًا، وقائدًا حقيقيًا. كنت أراك مع المنتخب الإيطالي وأحلم بأن أرتدي يومًا القميص الأزرق مثلك."

واختتم رسالته بكلمات مؤثرة: "كنت ليبيرو داخل الملعب... وحرًا في الحياة أيضًا. سافر بسلام، وارفع رأسك دائمًا أيها القائد."