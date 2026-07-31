روجر شميدت يخلف كلوب في قيادة مشروع رد بل الكروي

تستعد ​مجموعة رد بل​ لتعيين الألماني ​روجر شميدت​ في منصب رئيس كرة القدم العالمي، خلفًا لمواطنه ​يورغن كلوب​، ضمن خطة جديدة لتطوير منظومة أندية المجموعة .

وسيبدأ شميدت مهامه رسميًا في الأول من تشرين الاول/أكتوبر المقبل، بعد انتهاء عمله الحالي كمدير رياضي عالمي في الدوري الياباني بنهاية ايلول/سبتمبر، حيث وقع عقدًا طويل الأمد مع رد بل.

وقال شميدت عن منصبه الجديد: "أتطلع بشدة إلى هذا التحدي الجديد، وفخور بالعودة إلى عائلة رد بل. محفظة الأندية الدولية للمجموعة فريدة وطموحة، وتعتمد على تطوير المواهب الشابة وتحقيق النجاح على أعلى المستويات".

ويمتلك شميدت خبرة واسعة في منظومة رد بل، بعدما سبق له تدريب ​رد بل سالزبورغ​، كما قاد أندية باير ليفركوزن وآيندهوفن وبنفيكا ، الذي توج معه بلقب الدوري البرتغالي موسم 2022-2023 وبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيشرف في منصبه الجديد على العمليات الرياضية لستة أندية تابعة للمجموعة، من بينها لايبزيغ وسالزبورغ وليدز يونايتد وباريس إف سي.

كما أعلنت المجموعة تعيين فلوريان شولتز رئيسًا للشؤون التجارية العالمية.