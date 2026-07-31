سلوت يبتعد عن الاهلي السعودي ويترقب العودة لأوروبا

يفضل الهولندي ​آرني سلوت​ العودة إلى التدريب في الدوريات الأوروبية الكبرى، رغم دخوله دائرة المرشحين لخلافة الألماني ​ماتياس يايسله​ في قيادة ​الأهلي السعودي​ بعد اقتراب الأخير من الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد

ووفقًا لتقارير صحافية، تلقى سلوت اتصالات من أندية في إنكلترا وألمانيا وإيطاليا منذ رحيله عن ​ليفربول​، كما طرح اسمه لخلافة ​رونالد كومان​ في تدريب ​منتخب هولندا​.

وكان سلوت قد غادر ليفربول عقب موسمين على رأس الجهاز الفني، بعدما قاد الفريق في موسمه الأول للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، ليصبح أول مدرب هولندي يحقق هذا الإنجاز.

ورغم اهتمام الأهلي بالتعاقد معه، فإن سلوت يضع أولوية العودة إلى أندية القارة الأوروبية في خطوته التدريبية المقبلة.