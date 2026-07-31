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رمز الخبر: 227632
تأريخ النشر : 2026July31 - 19:39
سرویس کیهان عربی » اخبار
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سلوت يبتعد عن الاهلي السعودي ويترقب العودة لأوروبا

يفضل الهولنديآرني سلوتالعودة إلى التدريب في الدوريات الأوروبية الكبرى، رغم دخوله دائرة المرشحين لخلافة الألمانيماتياس يايسلهفي قيادةالأهلي السعوديبعد اقتراب الأخير من الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد

ووفقًا لتقارير صحافية، تلقى سلوت اتصالات من أندية في إنكلترا وألمانيا وإيطاليا منذ رحيله عنليفربول، كما طرح اسمه لخلافةرونالد كومانفي تدريبمنتخب هولندا​.

وكان سلوت قد غادر ليفربول عقب موسمين على رأس الجهاز الفني، بعدما قاد الفريق في موسمه الأول للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، ليصبح أول مدرب هولندي يحقق هذا الإنجاز.

ورغم اهتمام الأهلي بالتعاقد معه، فإن سلوت يضع أولوية العودة إلى أندية القارة الأوروبية في خطوته التدريبية المقبلة.

 

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