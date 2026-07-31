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رمز الخبر: 227631
تأريخ النشر : 2026July31 - 19:39
سرویس کیهان عربی » اخبار
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انتر ميامي يكشف القميص الثالث لموسم 2026

أعلن ناديانتر مياميعن القميص الثالث للموسم 2026، والذي يحتفي بانتقال النادي إلى ملعبه الجديد Nu Stadium .

ويحمل القميص من تصميمشركة أديداسألوانًا تجمع بين الأبيض والوردي والأخضر النعناعي والأسود، مع تفاصيل مستوحاة من الهندسة المعمارية لسقف الملعب الجديد، في إشارة إلى ارتباط النادي بجماهيره ومدينة ميامي.

وينضم القميص إلى القميصين الوردي الأساسي والأسود الاحتياطي، ليكمل هوية بطلكأس الدوري الأميركي​ MLS Cup.

وأكد النادي أن القميص الجديد يجسد أيضًا شخصية اللاعبين والمشجعين الذين يرتدونه، ويعبر عن التنوع والفردية التي تميز عائلة إنتر ميامي، في مرحلة جديدة من مسيرة النادي.

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