انتر ميامي يكشف القميص الثالث لموسم 2026

أعلن نادي ​انتر ميامي​ عن القميص الثالث للموسم 2026، والذي يحتفي بانتقال النادي إلى ملعبه الجديد Nu Stadium .

ويحمل القميص من تصميم ​شركة أديداس​ ألوانًا تجمع بين الأبيض والوردي والأخضر النعناعي والأسود، مع تفاصيل مستوحاة من الهندسة المعمارية لسقف الملعب الجديد، في إشارة إلى ارتباط النادي بجماهيره ومدينة ميامي.

وينضم القميص إلى القميصين الوردي الأساسي والأسود الاحتياطي، ليكمل هوية بطل ​كأس الدوري الأميركي​ MLS Cup.

وأكد النادي أن القميص الجديد يجسد أيضًا شخصية اللاعبين والمشجعين الذين يرتدونه، ويعبر عن التنوع والفردية التي تميز عائلة إنتر ميامي، في مرحلة جديدة من مسيرة النادي.