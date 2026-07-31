ظروف شخصية تؤجل انتقال فوزينيا الى كولو كولو

تأجل انتقال حارس مرمى ​منتخب الرأس الأخضر​ ​فوزينيا​ إلى نادي ​كولو كولو​ التشيلي بسبب ظروف شخصية، بحسب ما أعلن المدير الرياضي للنادي خايمي بيسارو.

وكان كولو كولو قد أعلن تعاقده مع الحارس البالغ 40 عامًا، بعد تألقه اللافت خلال ​كأس العالم 2026​، قبل أن يتأخر موعد وصوله إلى تشيلي لاستكمال إجراءات الانتقال.

وأوضح بيسارو أن اللاعب طلب مهلة إضافية لتسوية بعض الأمور الخاصة، إلى جانب بعض الإجراءات المتعلقة بالهجرة، مؤكدًا أن النادي يتفهم وضعه وينتظر تحديد موعد سفره.

كما أثار التأخير تكهنات في الصحافة المحلية، إذ أفادت بعض التقارير بأن فوزينيا يجري محادثات أيضا مع نادي ​نهضة بركان​ المغربي.

وبرز فوزينيا عالميًا خلال المونديال بعدما ساهم في مشوار الرأس الأخضر التاريخي، وقدم مستويات مميزة أمام إسبانيا والأرجنتين، ما جعله يحظى بمتابعة واسعة.