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رمز الخبر: 227630
تأريخ النشر : 2026July31 - 19:39
سرویس کیهان عربی » اخبار
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ظروف شخصية تؤجل انتقال فوزينيا الى كولو كولو

تأجل انتقال حارس مرمىمنتخب الرأس الأخضر​ ​فوزينياإلى ناديكولو كولوالتشيلي بسبب ظروف شخصية، بحسب ما أعلن المدير الرياضي للنادي خايمي بيسارو.

وكان كولو كولو قد أعلن تعاقده مع الحارس البالغ 40 عامًا، بعد تألقه اللافت خلالكأس العالم 2026، قبل أن يتأخر موعد وصوله إلى تشيلي لاستكمال إجراءات الانتقال.

وأوضح بيسارو أن اللاعب طلب مهلة إضافية لتسوية بعض الأمور الخاصة، إلى جانب بعض الإجراءات المتعلقة بالهجرة، مؤكدًا أن النادي يتفهم وضعه وينتظر تحديد موعد سفره.

كما أثار التأخير تكهنات في الصحافة المحلية، إذ أفادت بعض التقارير بأن فوزينيا يجري محادثات أيضا مع نادينهضة بركانالمغربي.

وبرز فوزينيا عالميًا خلال المونديال بعدما ساهم في مشوار الرأس الأخضر التاريخي، وقدم مستويات مميزة أمام إسبانيا والأرجنتين، ما جعله يحظى بمتابعة واسعة.

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