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رمز الخبر: 227629
تأريخ النشر : 2026July31 - 19:39
سرویس کیهان عربی » اخبار
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تير شتيغن يقترب من أياكس بعد حسم الاتفاق مع برشلونة

بات الحارس الألمانيمارك أندريه تير شتيغنعلى بُعد خطوة واحدة من الانتقال إلىأياكس الهولنديقادمًا منبرشلونة، بعد التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف.

وبحسب الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، من المقرر أن يسافر تير شتيغن اليوم، قبل خضوعه للفحص الطبي يوم السبت، على أن يوقع بعدها عقود انتقاله ليصبح لاعبًا رسميًا في صفوف النادي الهولندي.

وأوضح رومانو أن تفاصيل الخطة تم توضيحها بين برشلونة واللاعب، ليقترب الحارس البالغ من العمر 34 عامًا من خوض تجربة جديدة بعد مسيرة طويلة مع النادي الكتالوني.

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