تير شتيغن يقترب من أياكس بعد حسم الاتفاق مع برشلونة

بات الحارس الألماني ​مارك أندريه تير شتيغن​ على بُعد خطوة واحدة من الانتقال إلى ​أياكس الهولندي​ قادمًا من ​برشلونة​، بعد التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف.

وبحسب الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، من المقرر أن يسافر تير شتيغن اليوم، قبل خضوعه للفحص الطبي يوم السبت، على أن يوقع بعدها عقود انتقاله ليصبح لاعبًا رسميًا في صفوف النادي الهولندي.

وأوضح رومانو أن تفاصيل الخطة تم توضيحها بين برشلونة واللاعب، ليقترب الحارس البالغ من العمر 34 عامًا من خوض تجربة جديدة بعد مسيرة طويلة مع النادي الكتالوني.