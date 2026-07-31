الجيش الإسرائيلي يصدر عقوبات بحق جنود متمردين

روسيا اليوم/ أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء الإجراءات القانونية ضد جنود كتيبة "تسابر" التابعة للواء غفعاتي المتمردين.

وشملت العقوبات المعلنة حكما بالسجن لمدة 30 يوما بحق 14 جنديا، على أن يبعدوا عن الخدمة القتالية وينقلوا إلى مهام غير قتالية، في حين سيخضع نحو 80 جنديا إضافيا، ممن غادروا القاعدة، يوم السبت المقبل لجلسة قيادية وتوعوية تهدف إلى تعزيز قيم الانضباط والالتزام بالمعايير العسكرية.

عشرات المقاتلين والقادة من كتيبة "تسابار" التابعة للواء "جفعاتي" رموا أسلحتهم وغادروا قاعدة سديه تيمان إلى منازلهم، بسبب خلاف مع قائد الكتيبة . pic.twitter.com/6NtTsqekFt أما جنديان آخران فقد حضرا إلى القاعدة بعد انتهاء المهلة المحددة، وجندي ثالث لا يزال غائبا، فسيتخذ قرار بشأنهم في وقت لاحق، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وتعود جذور الأزمة إلى عودة جنود الكتيبة الأسبوع الماضي من مهمات قتالية في لبنان، حين قرر قائد الكتيبة، المقدم "م."، إجراء تفتيش شامل لمعدات الوحدات، فعثر خلاله على حاوية مغلقة تابعة لإحدى السرايا، بداخلها لافتات وملصقات قال الجيش إنها لا تمثل قيم اللواء، وترتبط بتقاليد "محاكم الجنود الجدد" التي تتضمن إساءات جسدية ونفسية من قبل الجنود القدامى ضد الجدد.