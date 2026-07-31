واشنطن تؤجل اعتماد السفير الفرنسي الجديد لديها

روسيا اليوم/ أفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة تدرس تأجيل أو رفض اعتماد مرشح فرنسا لمنصب السفير لدى واشنطن، في خطوة غير معتادة قد تعكس تصاعد التوتر بين البلدين.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" بأنه لم يتخذ قرار نهائي حتى الآن، إلا أن اثنين منها أكدا أن انتقادات علنية وجهتها فرنسا إلى سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان أثارت غضب مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بينما أشار المصدران الآخران إلى وجود مساعٍ لاحتواء الخلاف وتخفيف التوتر مع باريس.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء ما وصفه بـ"الخطاب الفرنسي غير المسؤول"، مؤكداً أن الولايات المتحدة سترد بما يتناسب مع الموقف. ويُنظر إلى أي قرار بتأجيل أو رفض اعتماد السفير الفرنسي على أنه خطوة دبلوماسية استثنائية قد تؤجج حدة الخلافات بين الحليفين في الناتو، في ظل توترات قائمة بشأن الرسوم الجمركية والملف الإيراني.

وكان ماكرون قد رشح أوريليان لو شوفالييه، المستشار السابق في قصر الإليزيه والمدير الحالي لمكتب وزير الخارجية جان نويل بارو، لتولي المنصب، مع تطلع باريس إلى مباشرته مهامه بحلول سبتمبر المقبل.