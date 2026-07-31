تتواصل الاختبارات المصنعية والتجارب الجوية للمقاتلة الصينية الواعدة من الجيل السادس J-36 . بعد ظهور النموذج الخامس من J-36.. الصين تواصل تطوير مقاتلة الجيل السادس الشبحية

ونشرت منصة "VKontakte" التابعة للجيش الصيني صورا فوتوغرافية جديدة يُعتقد أنها تُظهر النسخة الخامسة من النموذج الأولي للمقاتلة، ذات التصميم المزود بثلاثة محركات. ويبدو أن الطائرة، التي تطورها شركة Chengdu Aircraft Corporation، حصلت على مآخذ هواء وفوهات محركات محسّنة مقارنة بالنماذج السابقة. ويسعى المهندسون الصينيون إلى تحقيق توازن بين مختلف خصائص الطائرة، لذلك تتواصل الاختبارات التي تشمل تجربة أنواع متعددة من فوهات المحركات. كما يجري العمل على تقليل البصمة الرادارية والحرارية للطائرة، دون التأثير بشكل كبير على قدرتها على تنفيذ المناورات المعقدة.

وتُعد J-36، وفقا للتقارير المتداولة، منصة بعيدة المدى ومتعددة المهام، صُممت لتنفيذ مهام تشمل استهداف طائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي (AWACS)، والطائرات المزودة بالوقود، ومراكز القيادة، وغيرها من عناصر منظومات القيادة والسيطرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.