خبراء أميركيون يكشفون عن تهريب كميات يورانيوم كبيرة من إفريقيا

روسيا اليوم/ اكتشف خبراء أمريكيون في الأمن النووي أن استخراج خام الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية أدى إلى وصول ما بين 2 و5 آلاف طن من اليورانيوم إلى السوق العالمية.

ونقل المكتب الصحفي لجامعة ويسكونسن-ماديسون عن الأستاذ المشارك في جامعة ويسكونسن سيباستيان فيليب قوله: "من المهم أن نفهم أن بحثنا لا يشير إلى أن اليورانيوم قد تم تصديره عمدا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن مجرد هذه الحقيقة يثير القلق. الكتلة الإجمالية لهذا اليورانيوم غير المصرح به كبيرة جدا، فهي تتيح استخدامه كأساس لتصنيع نحو 600 رأس حربي نووي، أو تزويد مفاعل نووي تقليدي يعمل بالماء الخفيف بالوقود لمدة ربع قرن".

وتوصل فيليب وزميله في الجامعة رايان مانزوك إلى هذا الاستنتاج أثناء دراسة عواقب استخراج خام الكوبالت في المناطق الجنوبية من جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الربع القرن الماضي. وتشهد معدلات استخراج هذا المعدن من باطن المناطق الاستوائية في إفريقيا نموا سريعا في السنوات الأخيرة، وذلك مرتبط بالطلب المتزايد باستمرار على بطاريات الليثيوم التي تستخدم فيها أقطاب الكوبالت بشكل فعال.