اعتقال 117 شخصا في احتجاج بلندن دعما لجماعة مؤيدة للفلسطينيين

أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 117 شخصا خلال مظاهرة في العاصمة لندن دعما لجماعة "Palestine Action" المؤيدة للفلسطينيين، والتي تم حظرها رسميا في عام 2025. وتجمع مئات النشطاء، الخميس، أمام محكمة ويستمينستر الابتدائية احتجاجا على الإجراءات القانونية بحق عدد من أنصار الجماعة الذين اعتُقلوا خلال موجة احتجاجات بدأت عام 2025.

ورفع المشاركون لافتات مؤيدة للجماعة وشعارات تضامن مع الفلسطينيين، فيما أكدت شرطة العاصمة البريطانية استمرار وجود قواتها في محيط المحكمة.

وقالت شرطة "سكوتلاند يارد" في منشور على منصة "إكس": "حتى الآن، تم اعتقال 117 شخصاً، ولا تزال قوات الشرطة متواجدة أمام مبنى المحكمة الابتدائية. وكانت السلطات البريطانية قد حظرت جماعة "Palestine Action" عام 2025، وأصبح الانضمام إليها أو تقديم الدعم لها جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 14 عاماً. ورغم ذلك، يواصل مؤيدو الجماعة تنظيم احتجاجات دورية، ما يؤدي إلى توقيف أعداد كبيرة من المشاركين.