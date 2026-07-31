روسيا اليوم/ ناشد حزب "الحل اليوناني" البرلماني السلطات اليونانية منع نقل منظومات الدفاع الجوي إلى كييف، حسبما صرّح زعيمه كيرياكوس فيلوبولوس لـ "إزفيستيا". وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن أوكرانيا طلبت من اليونان عدة منظومات باتريوت وما يصل إلى 200 صاروخ. وتسعى كييف أيضًا للحصول على صواريخ مضادة للطائرات من إسبانيا، وتأسيس خط إنتاج محلي لصواريخ باتريوت.

رفض المعارضة اليونانية إمداد أوكرانيا بالأسلحة مؤشر على تزايد السخط الشعبي من ارتفاع تكاليف دعمها. فقد حوّل الاتحاد الأوروبي منذ العام 2022 ما قيمته 216 مليار يورو إلى أوكرانيا، وفقًا للمفوضية الأوروبية.

وحتى على المستوى الرسمي، يتزايد تردد الدول في إنفاق الأموال على دعم كييف. فقد رفضت كل من المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك المشاركة في حزم المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وأوقفت الحكومة البلغارية الجديدة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وانسحبت من "تحالف الراغبين".