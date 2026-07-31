مباحثات روسية تركية حول نتائج قمة "الناتو" في أنقرة

روسيا اليوم/ بحث السفير الروسي لدى أنقرة سيرغي فيرشينين مع نائب وزير الخارجية التركي ليفنت غومروكتشو نتائج قمة "الناتو" الأخيرة في تركيا، وأزمات أوروبا والشرق الأوسط.

وجاء في بيان السفارة الروسية: "التقى سفير روسيا لدى تركيا سيرغي فيرشينين بنائب وزير الخارجية التركي للشؤون الدولية ليفنت غومروكتشو المسؤول عن الشؤون الدولية وعضوية تركيا في "الناتو".

وجرى تبادل شامل للآراء حول نتائج القمة السادسة والثلاثين لحلف الأطلسي التي عقدت في أنقرة يومي 7 و8 يوليو والأزمات في أوروبا والشرق الأوسط، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.