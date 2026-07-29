الامن النيابية: إدارة إيران لمضيق هرمز قرار نهائي لا رجعه فيه

طهران-فارس:-أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي حسن قشقاوي عن التقدم الاستراتيجي الإيراني في المجال الدفاعي، مؤكداً أن إدارة إيران لمضيق هرمز قرار نهائي لا رجعة فيه.

وأوضح قشقاوي، في تصريح له ، دور "مثلث الدبلوماسية وميدان المعركة والساحة الشعبية"، معلناً التقدم الاستراتيجي الإيراني في المجال الدفاعي، ومؤكداً أن إدارة إيران لمضيق هرمز قرار نهائي لا رجعة فيه.

وفي معرض حديثه عن انتصارات إيران الأخيرة على هجمات العدو، أشار إلى فعالية مثلث "الدبلوماسية، وميدان المعركة، وساحة الحضور الشعبي" في تحقيق نتائج استراتيجية.

وأكد أن الجهاد العسكري والاقتصادي، إلى جانب التواجد الشعبي الفعال على أرض الواقع، كانت مفتاح إحباط أهداف المهاجمين في سبيل الدفاع عن المقدسات والأمن القومي.

وفي معرض حديثه عن الزيارات الميدانية الأخيرة إلى بندر عباس ومضيق هرمز، والمحادثات مع كبار قادة القوات البحرية للحرس الثوري ، صرّح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي: "لن يعود الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب، وستُطبّق الإدارة الإيرانية على هذه المنطقة وفقًا لتوجيهات قائد الثورة".

كما شدّد على المقترحات الأخيرة لبعض دول المنطقة (بما فيها سلطنة عُمان) لإنشاء ممرات جديدة، مستشهدًا باتفاقية عام 1974 والقانون الدولي: "بناءً على معايير قانونية ومنطقية، لا نقبل مقترح إنشاء ممر يُعرّض أمن إيران للخطر. أمننا قائم على الالتزامات المتبادلة والحقوق الوطنية، ونحن ثابتون على هذا النهج".

واستشهد بتوصيات القادة العسكريين بشأن ضرورة تجنب النزاعات الداخلية، مؤكداً للكوادر الدبلوماسية الإيرانية على ضرورة عدم التراجع في المفاوضات، والتمسك بالموقف بثبات على طاولة المفاوضات كما هو الحال في ساحة المعركة.كما أوضح أنه لا توجد حالياً أي مفاوضات جارية بين إيران واميركا.