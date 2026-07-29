قوة الجو فضاء تستهدف قاعدة جوية ومركز قيادة للجيش الأميركي في الأردن

*قيادة الجوفضاء لحرس الثورة : المقاومة ستستمرحتى توقف تهديدات الاميركيين وتدخلاتهم غير القانونية ضد مصالحنا

*بحرية حرس الثورة تستهدف ثلاث ناقلات نفط مخالفة في مسار غير آمن وغير قانوني رغم التحذيرات الموجة اليها

*وقوع انفجارات ضخمة في مقرات الزمر الانفصالية الارهابية في اربيل العراق

طهران-ارنا:- أعلنت قيادة القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامیة في بيان امس الاربعاء أنها استهدفت القاعدة الجوية ومركز القيادة المركزية الأمريكية في الأردن بصواريخ باليستية.

وفيما يلي نص البيان:

أيها الشعب الإيراني العظيم وصانع الملاحم ؛

إن حضوركم الواعي والمتواصل في الساحة قد أثار إعجاب العالم ودهشته، وقد ضمنت دعواتكم انتصارات جنود الإسلام.

وردا على الأعمال العدوانية للجيش الأمريكي القاتل للأطفال، قام المقاتلون الشجعان في القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، قبل ساعة، باستهداف القاعدة الجوية ومركز القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية.

وما دامت التهديدات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة، وما دامت الأعمال غير القانونية والشريرة للقوات الأمريكية ضد مصالحنا مستمرة، فإن المقاومة ستستمر، يجب أن تتوقف تهديدات المسؤولين الأمريكيين وتدخلاتهم غير القانونية ضد مصالحنا.

من جهته أعلنت قيادة القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامیة في بيان الاربعاء أنه تم استهداف ثلاث ناقلات نفط مخالفة وإيقافها.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله قاصم الجبارین و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة

أيها الشعب الإيراني المسلم وصانع التاريخ،

أحسنتم صنعا بحضوركم في الساحة لمدة مئة وخمسين يوما وليلة، فقد أضفيتم على المقاومة معنى جديدا، وأظهرتم مستوى جديدا من الوعي والإرادة لدى الشعب.

إن أبناءكم الغيارى في القوة البحرية التابعة للحرس الثوري يواصلون الإدارة الكاملة لمضيق هرمز، ويحافظون على أمانتكم، أيها الشعب الإيراني المؤمن والواعي.

وقبل ساعات قليلة، تم استهداف ثلاث ناقلات نفط مخالفة استمرت في الإبحار في مسار غير آمن وغير قانوني رغم تحذيراتنا، وتم إيقافها.

وتحذر القوة البحرية التابعة للحرس الثوري مجددا من أن تدخلات الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، وأوامره غير القانونية للسفن في المنطقة، لن تمر دون رد.

هذا وأفادت مصادر خبرية عراقية بوقوع عدة انفجارات في وسط إقليم كردستان العراق فجر امس الأربعاء.

وأفادت التقارير بوقوع عدة انفجارات ضخمة في محافظة أربيل، ولم تتضح مصادرها في البداية.

وبعد دقائق، ذكر موقع "صابرين نيوز" العراقي، في خبر عاجل، أن غارة جوية بطائرات مسيرة انتحارية استهدفت مقرات زمر إرهابية انفصالية مناهضة لإيران في أربيل.

وفي الوقت نفسه، حلقت طائرات حربية أمريكية في سماء أربيل لاعتراض الطائرات المسيرة المهاجمة.

من جهة أخرى، افادت انباء إن منظومة باتريوت للدفاع الجوي في أربيل قد تم تفعيلها أيضاً.

الحرس الثوري: استهداف 3 ناقلات نفط مخالفة وإيقافها