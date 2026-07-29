إيران تدين بشدة العدوان الأميركي السعودي على العراق

طهران-فارس:-ادانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها بأشد العبارات العدوان الأمريكي السعودي على بعض المناطق في العراق، بما في ذلك مواكب ومحطات زوار أربعينية الإمام الحسين (ع).

واعلنت وزارة الخارجية امس الاربعاء أنها "تدين بأشد العبارات العدوان الأمريكي السعودي على بعض المناطق في العراق، بما في ذلك المنشآت والأماكن التابعة للمؤسسات العراقية الرسمية، بالإضافة إلى مواكب ومحطات زوار أربعينية الإمام الحسين (ع) ".

وتابع البيان قائلاً إن "هذه الهجمات عدوان واضح على السيادة الوطنية ووحدة أراضي العراق، وانتهاك صارخ للمادة الثانية، الفقرة الرابعة، من ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، وتتماشى مع اهداف اميركا والكيان الصهيوني لتوسيع نطاق الحرب والصراع في منطقة غرب آسيا".

وفي ختام البيان، أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها في استشهاد مجموعة من أبناء الشعب العراقي الشرفاء خلال هذه الهجمات العدوانية، وأكدت دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل وتضامنها مع الحكومة والشعب العراقيين، مضيفةً: "إنها تُحمّل النظام الأمريكي المُثير للحرب وشركاءه في المنطقة مسؤولية العواقب الوخيمة لهذه الأعمال الإجرامية واللاإنسانية والاستفزازية".

يذكر انه ، استُهدفت مواقع قوات الحشد الشعبي العراقية في مناطق متفرقة من البلاد بغارات جوية أمريكية وسعودية.

وأعلنت قوات الحشد الشعبي العراقي، في الإحصاءات الأولية للهجمات الأمريكية والسعودية على مقراتها في المحافظات العراقية، استشهاد 20 مجاهداً وإصابة 32 آخرين.