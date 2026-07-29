عراقجي لنظيره الأوكراني: يجب التعويض عن الأضرار التي لحقت بمصالحنا

طهران-ارنا- صرح وزير الخارجية عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأوكراني اندريه سيبيها ؛ ان أي اعتداء على مواطنينا أو مصالحنا غير مقبول، ويجب التعويض الكامل عن الأضرار.

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي، في إشارة إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الثلاثاء: أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (في اتصال هاتفي معي) أن الهجوم على السفينة الإيرانية كان غير مقصود، وأن أوكرانيا لا ترغب في تصعيد التوترات.

وأكد عراقجي: إيران أيضًا لا ترغب في تصعيد التوترات، لكنني شددت صراحةً على أن أي اعتداء على مواطنينا أو مصالحنا غير مقبول. ويجب أيضًا التعويض الكامل عن الأضرار والخسائر المتكبدة.

يذكر ان النظام الأوكراني شن هجوما بطائرات مسيرة على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين صباح السبت ، أسفر عن انفجار على متن السفينة، واستشهاد بحار وإصابة آخرين.

وفي هذا الصدد، أدانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهجوم الأوكراني، واعتبرته عملاً عدوانياً وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، وعاملاً في تصعيد حالة انعدام الأمن، وأكدت حق إيران في الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي. كما تم استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني في طهران إلى وزارة الخارجية، وتم ابلغه باحتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد.