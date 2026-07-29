مصدر مطلع: لا يحق لأي سفينة عبور مضيق هرمز دون إذن ايران

طهران-فارس:-شرح مصدر عسكري مطلع، في مقابلة مع وكالة أنباء فارس، الوضع الراهن في مضيق هرمز وقال: هذا الممر المائي الاستراتيجي مغلق تمامًا، ولا يحق لأي سفينة عبوره دون إذن من ايران.

ووقال: هذا الممر المائي الاستراتيجي مغلق تمامًا، ولا يُسمح لأي سفينة بعبوره.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مضيفًا: أي محاولة لعبور هذا الممر المائي، وخاصة من قبل السفن التي تتجاهل التحذيرات الصادرة، ستواجه ردًا حاسمًا وفوريًا من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفاد هذا المصدر المطلع أيضاً بتوقيف ثلاث ناقلات نفط مخالفة الليلة قبل الماضية، وقال: "على الرغم من التحذيرات المتكررة من البحرية التابعة للحرس الثوري ، واصلت هذه الناقلات الثلاث مسارها غير القانوني وغير الآمن، ما ادى في نهاية المطاف الى استهدافها من قبل هذه القوات وايقافها ومنعها من مواصلة مسارها".