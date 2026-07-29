الأدميرال سياري: لا يمكن تنفيذ أي تحرك في مضيق هرمز من دون موافقة إيران

طهران / تسنيم: أكد رئيس الأركان ونائب منسق شؤون الجيش الإيراني، أنه لا يمكن تنفيذ أي تحرك في مضيق هرمز من دون موافقة إيران.

وأكد رئيس الأركان ونائب منسق شؤون الجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، أكد أن القوات البحرية للجيش تفرض سيطرة كاملة على الجزء الشرقي من مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي وبحر عُمان.

وقال سياري إن "القوات البحرية للجيش تسيطر بشكل كامل على شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي وبحر عُمان".

وأضاف أن "أبناء الشعب الإيراني في الجيش والحرس الثوري يقفون بثبات واقتدار، ولا يمكن أن يتم أي تحرك في مضيق هرمز من دون موافقتهم".