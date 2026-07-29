روسيا وجنوب أفريقيا تتفقان على تعزيز التعاون بين قواتهما البرية

اتفقت روسيا وجنوب أفريقيا على توسيع التعاون العسكري بين قواتهما البرية، خلال زيارة رسمية يجريها قائد جيش جنوب أفريقيا، لورانس مباثا، إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأجرى مباثا محادثات مع نائب القائد العام للقوات البرية الروسية، ألكسندر ماتوفنيكوف، تناولت التعاون العسكري الثنائي والمشروعات المشتركة الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية لدى جيشي البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الجانبين توصلا إلى تفاهمات بشأن مواصلة تعزيز التعاون بين القوات البرية في مجالات متعددة، من دون الكشف عن تفاصيل المشروعات المتفق عليها أو الجداول الزمنية لتنفيذها. وتعد الزيارة الحالية الثانية من نوعها التي يجريها مباثا لروسيا، ويترأس خلالها وفداً عسكرياً من جنوب أفريقيا، من المقرر أن يزور عدداً من الأكاديميات العسكرية وشركات الصناعات الدفاعية الروسية.