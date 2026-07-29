سفارة إيران في كاراكاس تؤكد متانة العلاقات الوثيقة والتاریخیة بين إيران وفنزويلا

طهران/ارنا- أكدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كاراكاس في بيان لها، على العلاقات العميقة والوثیقة والتاريخية القائمة على الاحترام المتبادل والتضامن بين الشعبين الإيراني والفنزويلي والإرادة المشتركة لصون الاستقلال والسيادة الوطنية وحق تقرير المصير.

ونشرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كاراكاس بياناً باللغتين الفارسية والإسبانية عبر قناتها الرسمية على منصة “تلغرام” وصفحتها الرسمية على منصة “إكس”، جاء فيه: إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية فنزويلا البوليفارية تاريخية وراسخة، وتستند إلى الاحترام المتبادل والتضامن بين الشعبين، فضلاً عن الإرادة المشتركة للحفاظ على الاستقلال والسيادة الوطنية وحق تقرير المصير؛ ولطالما سعى المتربصون بهذه العلاقات والحاقدون على هذه العلاقات لا سيما من خلال التضليل الإعلامي والضوضاء الإعلامية، إلى زعزعة هذه الرابطة الأخوية الراسخة.

وتابع البيان: إن الرابطة الوثيقة بين الثورة الإسلامية في إيران والثورة البوليفارية في فنزويلا، والقائمة على مبادئ مشتركة متمثلة في الاستقلال، والسعي نحو العدالة، ومناهضة الهيمنة، والاحترام المتبادل، لن تتأثر بأي محاولات للتضليل أو مساعٍ ترمي إلى إثارة الفرقة.

وأضاف البيان: تؤكد سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كاراكاس، أن العلاقات العميقة والودية والأخوية بين حكومتي وشعبي إيران وفنزويلا، والممتدة لأكثر من سبعة عقود، ارتكزت دائماً على المبادئ المستقرة في القانون الدولي، بما في ذلك الاحترام المتبادل، والمساواة في السيادة، والاستقلال السياسي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام السيادة الوطنية؛ وستستمر هذه العلاقات وتتطور مستقبلاً استناداً إلى المبادئ ذاتها وبالاعتماد على الإرادة المشتركة للشعبين.