عودة جثمان الطيار االشهيد البطل لمقاتلة سوخوي 24 إلى ارض الوطن

طهران-فارس:-وصل جثمان الشهيد العميد ثان مجيد كاظمي، الطيار البطل لطائرة سوخوي 24 المقاتلة الإيرانية، الى ايران وتم نقله من قاعدة "الشهيد لشكري" الجوية في طهران إلى قاعدة "الشهيد دوران" الجوية في شيراز.

ووصل جثمان الشهيد العميد ثان مجيد كاظمي، أحد أبطال طائرة سوخوي 24 المقاتلة الإيرانية، إلى قاعدة "الشهيد لشكري" الجوية في طهران صباح امس الاربعاء، حيث استُقبل في مراسم رسمية من قبل قادة وأركان القوات الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمن فيهم العميد علي أكبر طالب زاده، نائب قائد القوات الجوية.

ثم نُقل جثمان هذا الشهيد البطل إلى قاعدة "الشهيد دوران" في شيراز لإقامة مراسم التشييع والدفن.

وستُقام مراسم تشييع ودفن الجثمان الطاهر للشهيد العميد ثان مجيد كاظمي يومي الخميس والجمعة في شيراز، بمشاركة شعبية وبحضور مسؤولين وقادة عسكريين.

وتم تأكيد استشهاد العميد ثان طيار مجيد كاظمي، قائد إحدى طائرات "سوخوي 24" الإيرانية التي ألحقت أضرارًا جسيمة بقاعدة العديد الأمريكية في قطر خلال هجوم 2 مارس/آذار الماضي، من خلال فحوصات متخصصة وتحليل الحمض النووي. ولا تزال الجهود جارية من قبل الجهات المختصة لتحديد مصير الطيارين الثلاثة الآخرين من طائرتي "سوخوي 24"، وسيتم الإعلان عن المعلومات فور ورودها.

يذكر انه في يوم 2 مارس/آذار 2026، انطلقت مقاتلتان من طراز "سوخوي-24" تابعتان للقوات الجوية الإيرانية من قاعدة "الشهيد دوران" الجوية في شيراز في عملية جريئة، ردًا على الهجمات الوحشية والجبانة التي شنها الجيش الأمريكي الإرهابي والكيان الصهيوني القاتل للأطفال. وبعد اختراقهما حاجز أنظمة الاستطلاع المتقدمة ومواقع الرادار المعادية العديدة، قصفتا قاعدة العديد في قطر، التابعة للقوات الأمريكية.

وألحقت أضرار جسيمة بالقاعدة خلال هذا الهجوم، إلا أن القاذفتين الإيرانيتين تعرضتا للاستهداف من أنظمة الدفاع الجوي المعادية فوق الخليج الفارسي أثناء عودتهما، ومنذ ذلك الحين، تتواصل الجهود لتحديد مصير الطيارين الشجعان لهاتين الطائرتين.