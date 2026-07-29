قائد عسكري: الجيش خادمٌ لزوار الأربعين فضلاً عن كونه حامياً للوطن

قصر شيرين/ارنا- صرّح نائب قائد القوات البرية للجيش الإيراني انه في ظلّ ما يواجهه الوطن من هجمات وتهديدات من عدوّ متغطرس، فإنّ الجيش، مع الحفاظ على جاهزيته الدفاعية، قد سخّر قدراته لخدمة زوار الأربعين على حدود البلاد السبعة.

وقام العميد الركن نوذر نعمتي بزيارة البنية التحتية لمعبر خسروي الدولي والمستشفى الميداني للجيش يوم الثلاثاء، وصرح قائلاً: إنّ الهدف من تواجدنا على حدود البلاد هو مراجعة حالة تقديم الخدمات، ومعالجة أيّ قصور محتمل، وتقديم الدعم لرفاقنا وزملائنا الذين يعملون على خدمة زوار الإمام الحسين (عليه السلام).

وأضاف: "إن التواجد بين القوات المتمركزة على الحدود، بالإضافة إلى فحص الأوضاع الراهنة، يرفع الروح المعنوية ويحفز على العمل، لأن هؤلاء الأعزاء يخدمون بكل فخر زوار الإمام الحسين (عليه السلام)".

وفي إشارة إلى زيارته لمعابر البلاد الحدودية التي يتم منها التوجه الى العراق لزيارة الأربعين، قال نائب قائد القوات البرية: "بدأت الزيارات يوم أمس من أقصى نقطة جنوبية في بلادنا، وهي حدود شلمجه، ثم زرنا جذابة، وحدود سومار الأقل ازدحامًا، ومهران، واليوم تواجدنا عند حدود خسروي الدولية".

وأضاف العميد نعمتي: "خلال هذه الزيارات، تم فحص جاهزية القوات، وطريقة تقديمها للخدمات، والمرافق المتمركزة على الحدود، ولحسن الحظ، فإن القوات الأربع للجيش الإيراني متواجدة بكامل طاقتها على جميع هذه الحدود".

وأكد أن فرق الجيش والمستشفيات الميدانية تعمل بكامل طاقتها على حدود الأربعين، قائلاً: "الجيش يعمل بكامل طاقته، على طول الحدود بالتعاون مع منظمات خدمية أخرى، لتقديم خدمات ملائمة للزوار.

وتابع نائب قائد القوات البرية للجيش: "تُبرهن هذه الجاهزية على الكفاءة العالية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ ففي حين تواجه البلاد اعتداءات وتهديدات من عدو متغطرس، فإن الجيش، إلى جانب الحفاظ على قدراته الدفاعية وجاهزيته، يمتلك أيضًا القدرة على تقديم الخدمات في مختلف المجالات".

وفيما يتعلق بالخدمات الطبية للجيش على حدود الأربعين، قال العميد نعمتي: "منذ أمس، قمت بزيارة أربعة مستشفيات ميدانية تابعة للجيش على حدود محافظات خوزستان وإيلام وكرمانشاه، وجميعها تعمل بكامل طاقتها وجاهزة لتقديم الخدمات".

وأضاف: "هذه المراكز الطبية مستشفيات متكاملة، ولا تقتصر خدماتها على الخدمات الأساسية فقط؛ بل تضم أيضًا أقسام طوارئ، وغرف عمليات للحالات الحرجة، ومختبرات، وقسم أشعة، ومعدات طبية متخصصة".