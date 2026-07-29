وزير الصحة الإيراني: ارتفاع مخزون الدم خلال الحرب الأخيرة بفضل المشاركة الشعبية

طهران/ارنا- أكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني "محمد رضا ظفرقندي" أن مخزون الدم في البلاد ارتفع خلال الحرب الأخيرة إلى 10 أيام، بعد أن كان يبلغ نحو أسبوع في الظروف الاعتيادية، وذلك بفضل الإقبال الواسع للمواطنين على التبرع بالدم.

وأوضح "ظفرقندي" أن البلاد، رغم حجم الأضرار وعدد المصابين خلال فترة الحرب، لم تسجل أي نقص في وحدات الدم أو مشتقاته، مشيداً بجهود منظمة نقل الدم الإيرانية ودور المواطنين في ضمان استمرارية تأمين الاحتياجات العلاجية.

وأشار وزير الصحة إلى أن توفير الدم ومشتقاته يشكل ركيزة أساسية لدعم العمليات الجراحية وعلاج المرضى، ولا سيما المصابين بمرض الثلاسيميا، داعياً إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وتوسيع المشاركة المجتمعية في هذا المجال.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمنظمة نقل الدم الإيرانية "أحمد قره‌باغيان" أن احتياجات المرضى، خصوصاً مرضى الثلاسيميا ومرضى السرطان، تم تأمينها بصورة مستمرة خلال الحرب بفضل مشاركة المواطنين، مشددا على الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة في منظومة نقل الدم.

وجاءت تصريحات المسؤولين خلال مراسم إحياء الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس منظمة نقل الدم الإيرانية، التي شهدت افتتاح أربعة مراكز جديدة للتبرع بالدم في محافظات طهران وزنجان وأصفهان.