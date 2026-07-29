اقتراح إنشاء أمانة دائمة للتعاون التكنولوجي بين إيران والعراق

طهران-تسنيم:-اقترح محافظ كرمانشاه، منوجهر حبيبي، إنشاء أمانة دائمة للتعاون التكنولوجي بين إيران والعراق، على أن يكون مقرها في المحافظة.

وقال حبيبي، خلال اجتماع مع نشطاء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور نخبة من المتخصصين ومديري الشركات التكنولوجية والمعرفية في المحافظة، إن العاملين في هذا المجال يضطلعون بدور حاسم في رسم مستقبل كرمانشاه.

وأشار إلى التحولات العالمية في مجال التكنولوجيا، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي يشهد انتقالاً من الاقتصاد التقليدي نحو الاقتصاد الذكي والقائم على المعرفة، وأن مستقبل تنافس الدول سيتشكل على أساس التقنيات الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي.

ووصف محافظ كرمانشاه إنشاء أمانة دائمة للتعاون في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بين إيران والعراق، مقرها كرمانشاه، بأنه أحد أهم مقترحات المحافظة، قائلاً إن العلاقات الوثيقة للمحافظة مع إقليم كردستان العراق والمحافظات العراقية المجاورة توفر فرصة قيّمة لتطوير التعاون التكنولوجي وتصدير الخدمات القائمة على المعرفة.

كما أشار إلى أن إنشاء مختبر مرجعي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كرمانشاه يمثل مطلباً آخر للمحافظة، معرباً عن أمله في توفير الظروف اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع بدعم من وزارة الاتصالات.

وفي ختام تصريحاته، أعرب حبيبي عن أمله في أن تتحول كرمانشاه، عبر التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات القائمة على المعرفة، إلى أحد المراكز المهمة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في إيران.