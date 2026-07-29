أكثر من 2 مليون و350 الف زائر سجلوا اسماءهم حتى الان للمشاركة في زيارة الأربعين

طهران/ارنا- أكد رئيس المقر المركزي للأربعين في الجمهورية الاسلامية الايرانية، علي اكبر بورجمشيديان أن أكثر من 2 مليون و 350 الف زائر قد سجلوا في نظام "سماح" حتى الآن للمشاركة في زيارة الاربعين.

وقال بورجمشيديان، في برنامج حواري إخباري خاص مساء الثلاثاء، مشيراً إلى الإقبال الواسع على زيارة الأربعين: "هذا العام، كما في الأعوام السابقة، يتزايد حماس الناس لحضور مسيرة الأربعين وزيارة المراقد المقدسة، وتستمر عملية تسجيل الزوار بوتيرة سريعة".

وأضاف، مشيراً إلى أن أكثر من 2 مليون و 350 الف شخص قد سجلوا في نظام "سماح" حتى الآن: "ينبغي على كل من يرغب بالمشاركة في زيارة اربعين أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) التسجيل في نظام سماح".

*نحو 500 ألف زائر عادوا إلى البلاد بعد أداء الزيارة

وأشار إلى آخر إحصائيات حركة الزوار قائلاً: حتى الآن، دخل أكثر من نصف المسجلين الأراضي العراقية، وعاد نحو 500 ألف زائر إلى البلاد بعد أداء الزيارة. ويجري حاليًا التسجيل في نظام سماح وانطلاق الزوار من جميع منافذ الأربعين دون انقطاع.

وفي إشارة إلى التعاون الوثيق بين إيران والعراق في مجال أمن الحدود، صرّح رئيس المقر المركزي للأربعين: "من بين الإجراءات القيّمة هذا العام إنشاء مقر أمني مشترك على جميع منافذ الحدود للأربعين بين قوات حرس الحدود وقوات إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوات الأمن وحرس الحدود العراقية، حيث يشرفان معًا على جميع الأمور المتعلقة بالزوار، ولا سيما المسائل الأمنية".

*لم تُسجّل أي تهديدات أمنية على الحدود

وقال: "في العام الماضي، لم تكن هناك أي مشاكل أمنية تُذكر في حركة الزوار، وهذا العام ايضا، مع الانتشار الواسع للقوات العسكرية وقوات إنفاذ القانون وقوات الأمن في البلدين، لم تُسجّل أي تهديدات أمنية تؤثر على حركة الزوار حتى الآن".

وفي إشارة إلى الهجوم الأمريكي الأخير على معبر شلمجة الحدودي، صرّح بورجمشيديان: "أُصيب عدد من المواطنين في هذا الهجوم، واستُشهد اثنان، ولكن جرى إصلاح الأضرار في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "بعد هذا الحادث، لم يتوقف تدفق الزوار، بل ازداد الإقبال على معبر شلمجة الحدودي، واختار الناس هذا المعبر بدافع أكبر لمغادرة البلاد".