الذهب ينتظر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمیركي

وکالات: ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف الأربعاء مع استمرار استقرار الدولار وانتظار المشاركين في السوق ​قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمیركي حول الفائدة.

وبحلول الساعة 09:48 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر المقبل (Comex) عند 4101.30 دولار للأونصة بزيادة طفيفة نسبتها 0.07% عن سعر الإغلاق السابق.

وتم تداول العقود الفورية للذهب عند 4041.92 دولار للأونصة، بزيادة طفيفة نسبتها 0.31% عن سعر التسوية السابق.

ويختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء اجتماعه بشأن السياسة ​النقدية الذي يستمر يومين، ومن المتوقع أن يبقي أسعار ​الفائدة دون تغيير.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي كل من بنك إنجلترا وبنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير يومي ​الخميس والجمعة على الترتيب، مع التحذير من ارتفاع ​التضخم.

وحافظ الدولار على مستوى قريب من أعلى مستوى له في شهر، ‌مما ⁠جعل المعدن المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.