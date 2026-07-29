الذهب ينتظر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمیركي
وکالات: ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف الأربعاء مع استمرار استقرار الدولار وانتظار المشاركين في السوق قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمیركي حول الفائدة.
وبحلول الساعة 09:48 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر المقبل (Comex) عند 4101.30 دولار للأونصة بزيادة طفيفة نسبتها 0.07% عن سعر الإغلاق السابق.
وتم تداول العقود الفورية للذهب عند 4041.92 دولار للأونصة، بزيادة طفيفة نسبتها 0.31% عن سعر التسوية السابق.
ويختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء اجتماعه بشأن السياسة النقدية الذي يستمر يومين، ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي كل من بنك إنجلترا وبنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير يومي الخميس والجمعة على الترتيب، مع التحذير من ارتفاع التضخم.
وحافظ الدولار على مستوى قريب من أعلى مستوى له في شهر، مما جعل المعدن المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.