إيران والعراق يتفقان على تعزيز أمن الحدود وتسهيل حركة زوار الزيارة الاربعينية

طهران/ارنا- عُقد اجتماع مشترك بين قائد قوات حرس الحدود في محافظة كرمانشاه (غربي إيران) العميد “كياست سبهري”، وقائد المنطقة الثالثة لحرس الحدود العراقي اللواء “عبد السادة نيروز ياسين” في مدينة خانقين (شرقي العراق)، بهدف تعزيز التعاون الحدودي وتوطيد الأمن المشترك وتسهيل حركة زوار أربعينية الإمام الحسين (ع) حیث أكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية الارتقاء بالتنسيق وتنفيذ البرامج المشتركة.

وفي إطار تنمية وتطوير العلاقات الحدودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، وبهدف بحث آخر مستجدات البنى التحتية والمتطلبات اللازمة لعبور زوار أربعينية الإمام الحسين (ع)، عُقد اجتماع حدودي مشترك في مدينة خانقين، بحضور قائد قوات حرس الحدود في محافظة كرمانشاه، وقائد المنطقة الثالثة لحرس الحدود العراقي.

وأشار العميد سبهري خلال الاجتماع إلی أهمية الحفاظ على أمن المناطق الحدودية، مشدداً على ضرورة مراقبة الطائرات المسيرة، والإشراف الدقيق على عمليات الإنشاء في المناطق الحدودية، والتبادل الفوري للمعلومات، والالتزام بالترتيبات الحدودية، فضلاً عن تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

من جانبه، أكد قائد المنطقة الثالثة لحرس الحدود العراقي خلال الاجتماع، ضرورة تعزيز العلاقات الأخوية وحل القضايا الحدودية، قائلاً: تربط الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق أواصر الأخوة، كما يتمتع الشعبان الإيراني والعراقي بالكثير من القواسم المشتركة.

وأضاف اللواء ياسين: تُبذل الجهود، من خلال عقد الاجتماعات المشتركة، للحفاظ على أمن الحدود بين الطرفين والارتقاء به، وتطوير التعاون الحدودي أكثر من أي وقت مضى.