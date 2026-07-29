تعبئة الشاحنات بالغاز المضغوط \ سي ان جي \ مجانا في 540 محطة

طهران – كيهان العربي

صرح مسؤول نقابة محطات تعبئة الوقود " احسان جان محمدي " ان اكثر من 540 محطة لتعبئة الغاز باتت تعمل حاليا بشحن العربات مجانا وهي محطات تعمل بالغاز المضغوط – سي ان جي - . على ان يصل عدد هذه المحطات في ارجاء البلاد ألف محطة تعمل مجانا وذلك في خطوة لتعديل الحاجة لكميات اكبر من البنزين.

وقال محمدي : وفي اطار تعميم مشروع " ايران متكاتفة " من المقرر ان تفعل الف محطة لمادة الغاز المضغوط سي ان جي مجانا في ارجاء البلاد للشاحنات ذات الخزان المزدوج – البنزين والغاز -.

واضاف : ان محطات الوقود التي تقدم الغاز المجاني للشاحنات معلمة عند بوابة كل محطة بيافطة كي يسهل للمواطن التزود بالغاز المجاني لشاحنته بدل البنزين .

هذا ويصل عدد محطات البنزين في البلاد 4000 محطة وما يقرب من 2400 محطة تعمل بالغاز – سي ان جي – منها الف محطة تابعة للبلدية ووزارة الداخلية . فيما تعمل 1400 محطة باشراف القطاع الخاص.

وتمتاز هذه المحطات الغازية بانها صديقة للبيئة وتعمل على تخفيف الطلب على البنزين و يتم الاستغناء عن الواردات.